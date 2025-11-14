San Siro giungono novità sul nuovo stadio Tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo impianto di Inter e Milan

San Siro: alla scoperta delle novità emerse nelle scorse ore sul nuovo impianto che ospiterà le gare casalinghe delle due milanesi. Il progetto per il nuovo San Siro sta prendendo forma grazie al lavoro del team dei Venues Specialist dello studio Foster+Partners, guidato dall'architetto Myron Sullivan. Durante una serie di interventi, Sullivan ha sottolineato l'importanza di integrare la storia e la memoria collettiva nel design degli stadi, un concetto che gioca un ruolo fondamentale nel progetto del nuovo stadio di Milano. Secondo Sullivan, progetti come Wembley hanno dimostrato come sia possibile preservare l'identità originaria degli impianti, rispettandone la storia, ma coniugando al contempo le esigenze moderne.

