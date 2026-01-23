19° corso vice ispettori Polizia di Stato | pubblicate le sedi disponibili e finestra per la scelta online

È stato pubblicato l’elenco delle sedi disponibili e la procedura di scelta online per il 19° corso di vice ispettori della Polizia di Stato. La DAGEP ha comunicato le opzioni suddivise per provincia, consentendo agli allievi di selezionare la sede di assegnazione. Questo aggiornamento rappresenta un passaggio importante nel percorso di formazione e inserimento nel ruolo.

Arriva un aggiornamento importante per gli allievi vice ispettori della Polizia di Stato: la DAGEP ha trasmesso la tabella delle sedi disponibili, con indicazioni distinte per provincia, finalizzate alle assegnazioni degli allievi frequentatori del 19° corso di formazione. Sedi disponibili: dove consultare l’elenco L’elenco completo delle sedi è contenuto nella tabella diffusa dalla DAGEP (in. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - 19° corso vice ispettori Polizia di Stato: pubblicate le sedi disponibili e finestra per la scelta online Leggi anche: Contributo ANAC: disponibili gli avvisi pagoPA per le gare pubblicate tra settembre e ottobre 2025 Prova finale sostegno Indire: pubblicate le sedi per l’esame finale del 20 dicembreEcco le sedi per l’esame finale del 20 dicembre del percorso di sostegno Indire, come indicato nelle disposizioni dell’articolo 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: 19° corso di formazione per allievi vice ispettori della Polizia di Stato - Sedi disponibili.; Conclusione del 19° Corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore; 19° Corso Vice Ispettori: PREFERENZE 21-22 GENNAIO + NOMINA 28 GENNAIO (UFFICIALE); Disposizioni sulla conclusione del 19° Corso Vice Ispettori. Polizia: consegnati gli alamari ai frequentatori del 19° corso allievi vice ispettoriUn momento solenne che segna il passaggio all’attività operativa al servizio della Repubblica. Questa mattina, presso la Scuola di Polizia […] ... ecoaltomolise.net Aumenta il personale della polizia di Stato a Pisa e Pontedera: Lega soddisfattaÈ stato reso noto da parte del Viminale il nuovo Piano di incrementi e assegnazioni del 231° corso allievi agenti e del 19° corso vice ispettori della ... gonews.it Conclusione del 19° Corso Vice Ispettori della P.S. -Disposizioni https://www.siap-roma.it/wp-content/uploads/2026/01/conclusione_19_corso_di_formazione_per_la_nomina_di_vice_ispettori_-_disposizionic.pdf In vista della conclusione del 19° Corso di for - facebook.com facebook In corso l'Incontro Tecnico di #armonizzazione per Capi e Vice Capi #Panel dei comitati di assaggio di olio d'oliva. Per la prima volta in #Umbria l'incontro è fondamentale per garantire l'uniformità e la qualità della valutazione sensoriale dell' #olio di #qualità in x.com

