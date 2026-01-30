Calciomercato Foggia ecco il nuovo attaccante | ufficiale l' arrivo di Tommasini dal Gubbio

Questa mattina il Foggia ha annunciato l’arrivo di Christian Tommasini dall’Gubbio. Dopo settimane di rumors, la società ha confermato l’accordo e il calciatore è pronto a debuttare con la nuova maglia.

La notizia era nell'aria da giorni, adesso c'è anche l'ufficialità: Christian Tommasini è un nuovo calciatore del Foggia. Il club rossonero lo ha acquisito “a titolo oneroso e definitivo” (ovvero, dietro pagamento anche del cartellino) dal Gubbio. L'attaccante classe 1998, cresciuto nelle giovanili di Cesena e Sampdoria, ha firmato un contratto di due anni e mezzo. Dopo le esperienze nei settori giovanili dei due club, Tommasini ha esordito tra i professionisti con la maglia del Pontedera, dove nella stagione 201819 ha realizzato 7 gol in 36 presenze. Venne in seguito ingaggiato dal Pisa, che lo girò in prestito a Imolese, Fiorenzuola, Paganese e Taranto, prima del trasferimento al Pescara.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

