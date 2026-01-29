Calciomercato Foggia si interrompe il prestito di Fossati | in attacco si avvicina Tommasini

Il Foggia interrompe il prestito di Fossati e si muove per Tommasini. Il club sta stringendo i tempi e nei prossimi giorni potrebbe annunciare il nuovo attaccante. I contatti con il Gubbio sono intensi, e il nome di Christian Tommasini, classe 1999, emerge come principale candidato. Il giocatore, cresciuto nel Cesena, ha già maturato diverse esperienze in serie C e potrebbe presto vestire la maglia rossonera. La società sta lavorando per chiudere l’affare e rinforzare l’attacco prima della

