Calciomercato Foggia si interrompe il prestito di Fossati | in attacco si avvicina Tommasini
Il Foggia interrompe il prestito di Fossati e si muove per Tommasini. Il club sta stringendo i tempi e nei prossimi giorni potrebbe annunciare il nuovo attaccante. I contatti con il Gubbio sono intensi, e il nome di Christian Tommasini, classe 1999, emerge come principale candidato. Il giocatore, cresciuto nel Cesena, ha già maturato diverse esperienze in serie C e potrebbe presto vestire la maglia rossonera. La società sta lavorando per chiudere l’affare e rinforzare l’attacco prima della
Potrebbero arrivare novità in giornata sul nuovo attaccante del Foggia. Il club rossonero, che da giorni sta lavorando su diversi profili, avrebbe intensificato i contatti con il Gubbio per Christian Tommasini, centravanti classe '99, cresciuto nel Cesena, e con diverse esperienze in serie C, tra.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Calciomercato Foggia, si interrompe il prestito di Fossati: in attacco si avvicina TommasiniL'attaccante, di proprietà del Genoa, lascia il club rossonero dopo aver totalizzato 12 presenze e nessuna rete. Il club ligure lo ha girato in prestito al Gavorrano. Per il ruolo di centravanti, sare ...
Calciomercato, in arrivo per l'attacco Christian Tommasini. L'agente conferma: Stiamo per chiudereSarà Christian Tommasini il nuovo attaccante del Calcio Foggia per la seconda parte di stagione 2025/26. Il 28enne calciatore romagnolo è pronto ad accasarsi in maglia rossonera a titolo definitivo.
CALCIOMERCATO FOGGIA “Sono felice e orgoglioso di vestire la maglia del Foggia e ringrazio la società per la fiducia che mi è stata accordata” #lattacco #foggiacalcio #calciomercato #calcio facebook
E' tornata "Casillolandia" a Foggia. L'entusiasmo è tornato, ora serve un calciomercato importante x.com
