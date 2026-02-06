Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione. Questa volta, Mediaset gli chiede ben 160 milioni di euro. La richiesta arriva dopo alcune questioni giudiziarie e mette nuovamente in crisi il noto paparazzo, che non sembra disposto a fare passi indietro. La situazione si fa complicata e Corona si trova di fronte a un’altra sfida difficile.

Stavolta sono guai per Fabrizio Corona, che non ama la serenità, anzi i colpi di scena sono adrenalina pura per lui. Ma la tegola è pesante: una maxi causa civile da 160 milioni di euro di danni, per quell’insieme "di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte", diffuse tramite il suo format Falsissimo e con "una violenza verbale inaudita". È l’ultima mossa messa in campo, dopo una battaglia legale che va avanti già da settimane colpo su colpo, da Mediaset, Mfe-Mediaforeurope e anche da quei "soggetti lesi" che sono finiti nel tritacarne social imbastito dall’ex re dei paparazzi, cioè Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Samira Lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuovi guai per Fabrizio Corona . Mediaset gli chiede 160 milioni

Approfondimenti su Fabrizio Corona

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro.

Mediaset ha presentato una richiesta di risarcimento danni da 160 milioni di euro a Fabrizio Corona.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo il caso Signorini

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Nuovi guai per Fabrizio Corona . Mediaset gli chiede 160 milioni; Fabrizio Corona choc, nuova mossa dopo il blocco di Falsissimo: Tornerà tutto come prima. Cosa farà stasera; Non solo Signorini e Mediaset, nuovi guai per Corona. Pellegrini della Roma gli chiede una cifra monstre per diffamazione; Corona nei guai per il caso Scotti, cancellata l'ultima puntata di Falsissimo: due nuove letterine difendono Gerry.

La Consob sanziona Fabrizio Corona per 200.000 euroIl motivo della multa è la violazione del regolamento Ue delle cripto attività con il 'memecoin $Corona' ... repubblica.it

Falsissimo di Fabrizio Corona finisce nel mirino dell’AGCOM/ Approfondire le modalità di coperturaFabrizio Corona sotto la lente d'ingrandimento dell'AGCOM: nuova grana da risolvere per l'ex re dei paparazzi ... ilsussidiario.net

Fabrizio Corona ha "deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione", perché "la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per e facebook

Mediaset contro Fabrizio Corona: maxi causa da 160 milioni sull’«economia dell’insinuazione» ilsole24ore.com/art/mediaset-c… x.com