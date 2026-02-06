Nuovi guai per Fabrizio Corona Mediaset gli chiede 160 milioni

Da ilgiorno.it 6 feb 2026

Fabrizio Corona torna al centro dell’attenzione. Questa volta, Mediaset gli chiede ben 160 milioni di euro. La richiesta arriva dopo alcune questioni giudiziarie e mette nuovamente in crisi il noto paparazzo, che non sembra disposto a fare passi indietro. La situazione si fa complicata e Corona si trova di fronte a un’altra sfida difficile.

Stavolta sono guai per Fabrizio Corona, che non ama la serenità, anzi i colpi di scena sono adrenalina pura per lui. Ma la tegola è pesante: una maxi causa civile da 160 milioni di euro di danni, per quell’insieme "di menzogne, falsità e insinuazioni prive di qualsiasi fondamento e del minimo rispetto per le persone, le loro famiglie e le realtà coinvolte", diffuse tramite il suo format Falsissimo e con "una violenza verbale inaudita". È l’ultima mossa messa in campo, dopo una battaglia legale che va avanti già da settimane colpo su colpo, da Mediaset, Mfe-Mediaforeurope e anche da quei "soggetti lesi" che sono finiti nel tritacarne social imbastito dall’ex re dei paparazzi, cioè Pier Silvio e Marina Berlusconi, Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Samira Lui. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Mediaset chiede un risarcimento di 160 milioni di euro a Fabrizio Corona

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro.

Mediaset chiede a Fabrizio Corona 160 milioni di euro di danni per le rivelazioni di Falsissimo

Mediaset ha presentato una richiesta di risarcimento danni da 160 milioni di euro a Fabrizio Corona.

Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo il caso Signorini

Video Mediaset denuncia Fabrizio Corona dopo il caso Signorini

Ultime notizie su Fabrizio Corona

Argomenti discussi: Nuovi guai per Fabrizio Corona . Mediaset gli chiede 160 milioni; Fabrizio Corona choc, nuova mossa dopo il blocco di Falsissimo: Tornerà tutto come prima. Cosa farà stasera; Non solo Signorini e Mediaset, nuovi guai per Corona. Pellegrini della Roma gli chiede una cifra monstre per diffamazione; Corona nei guai per il caso Scotti, cancellata l'ultima puntata di Falsissimo: due nuove letterine difendono Gerry.

nuovi guai per fabrizioLa Consob sanziona Fabrizio Corona per 200.000 euroIl motivo della multa è la violazione del regolamento Ue delle cripto attività con il 'memecoin $Corona' ... repubblica.it

nuovi guai per fabrizioFalsissimo di Fabrizio Corona finisce nel mirino dell’AGCOM/ Approfondire le modalità di coperturaFabrizio Corona sotto la lente d'ingrandimento dell'AGCOM: nuova grana da risolvere per l'ex re dei paparazzi ... ilsussidiario.net

