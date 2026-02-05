Mediaset chiede a Fabrizio Corona 160 milioni di euro di danni per le rivelazioni di Falsissimo

Mediaset ha presentato una richiesta di risarcimento danni da 160 milioni di euro a Fabrizio Corona. La causa nasce dalle rivelazioni fatte da Corona su Falsissimo, che secondo Mediaset hanno causato danni alla sua immagine e ai suoi interessi economici. L’azienda e Mediaforeurope accusano Corona di aver danneggiato la loro reputazione con le sue dichiarazioni e hanno deciso di agire legalmente per ottenere un risarcimento. La vicenda si fa sempre più complessa, con il rischio che la disputa si trascini ancora a lungo in tribunale.

Mediaset e Mfe - Mediaforeurope hanno deciso di promuovere azioni civili risarcitorie, per un importo complessivo di 160 milioni di euro, nei confronti di Fabrizio Corona e delle società a lui riconducibili, per danni reputazionali e patrimoniali. "Quanto diffuso dal progetto Falsissimo e da.🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

