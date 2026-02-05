mediaset chiede un risarcimento di 160 milioni di euro a fabrizio corona

Mediaset ha deciso di fare causa a Fabrizio Corona, chiedendo un risarcimento di 160 milioni di euro. La società di Mediaset vuole proteggere i propri interessi e ha deciso di agire legale, anche con il sostegno di MFE. La causa arriva dopo le recenti vicende che coinvolgono l'ex paparazzo e i contenuti diffusi in questi mesi.

La diatriba tra Fabrizio Corona e Mediaset sembra ormai infinita. Adesso la società di Cologno Monzese annuncia una causa civile contro l’ex re dei paparazzi con lo scopo di chiedergli 160 milioni di euro. La denuncia non è mossa solo da Mediaset, ma anche dall’intero gruppo MFE (Mediaforeurope). Una maxi causa per placare l’ex re dei paparazzi che nell’ultimo periodo ha usato toni duri e “diffamatori” nei confronti dell’azienda e dei suoi conduttori di spicco. A comunicare ciò è proprio Mediaset attraverso un comunicato stampa. Già nelle settimane precedenti aveva cercato di placare le affermazioni di Corona, rispondendo con toni duri, adesso la rete decide di usare “le maniere forti” appellandosi alla giustizia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Mediaset rischia 10 MILIARDI: il Caso Signorini rovinerà Mediaset per SEMPRE - con Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha "deciso di denunciare Mediaset per tentata estorsione", perché "la società in questi giorni ha mandato delle missive ai gestori di locali pubblici, dicendo che devono presidiare sulle condotte degli ospiti delle serate che organizzano per e facebook

