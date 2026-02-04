Tmz ha pubblicato foto di Epstein senza vita dopo il suicidio in cella

Il sito Tmz ha pubblicato le prime foto di Jeffrey Epstein morto nel suo cella. Le immagini mostrano il finanziere senza vestiti, con i pantaloni arancioni da detenuto e la mandibola legata, forse per evitare che la bocca si apra. Epstein si è tolto la vita il 10 agosto 2019 nel Metropolitan Correctional Center di Manhattan.

Il sito Tmz ha pubblicato foto di Jeffrey Epstein senza vita dopo il suicidio avvenuto nel Metropolitan Correctional Center di Manhattan il 10 agosto 2019: le immagini mostrano il finanziere a torso nudo, con addosso i pantaloni arancioni da carcerato e la mandibola legata per tenere la bocca chiusa post mortem. Le foto fanno parte dell'ultima valanga di file diffusi dal Dipartimento della Giustizia Usa. Cinque scatti mostrano inoltre i tentativi di rianimazione dei sanitari e altri la cella di Epstein. In una foto si vede una striscia di stoffa arancione, ricavata probabilmente dalle lenzuola, usata dal finanziere per impiccarsi alla barra del letto.

