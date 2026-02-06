Nuovi contratti di assunzione | per laureanda della Cattolica due anni di formazione-lavoro in Comune
Il Comune di Piacenza ha firmato un nuovo contratto di assunzione con una laureanda dell’Università Cattolica. La studentessa lavorerà in municipio per due anni, in una formula che combina formazione e impiego. Si tratta di un’inedita sperimentazione tra gli enti locali italiani, volta a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani studenti. La ragazza potrà così mettere in pratica le competenze acquisite all’università, lavorando a stretto contatto con gli uffici pubblici.
Il Comune di Piacenza si colloca tra i primi enti locali in Italia ad aver sperimentato una modalità innovativa di accesso alla pubblica amministrazione, assumendo una studentessa universitaria con un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, che potrà essere eventualmente.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Piacenza Comune
Collegio Sant’Isidoro della Cattolica, da 70 anni luogo di formazione e condivisione
Lavoro, Frosinone "regina" della stabilità nel Lazio: il 19% dei nuovi contratti è a tempo indeterminato
A Frosinone, il 19% dei nuovi contratti nel 2023 è a tempo indeterminato, rendendo la provincia una tra le realtà più stabili del Lazio.
Ultime notizie su Piacenza Comune
Argomenti discussi: Contratto a termine per sostituzione maternità: nuove regole con qualche criticità; Bonus assunzioni 2026: novità e incentivi per le imprese; Formazione: video e podcast sulle novità in materia di lavoro; Metalmeccanici: contratti a termine a 24 mesi e nuove assunzioni.
Ricercatori: le novità 2026 che favoriscono le assunzioniCon l’ultimo decreto Pnrr, collegato alla legge di Bilancio 2026, il Governo è intervenuto sul meccanismo di calcolo del cosiddetto tetto dell’80% del rapporto tra spese di personale e finanziamenti ... fiscoetasse.com
Concorsi Pubblici Febbraio 2026 per 4000 assunzioni: elenco dei Bandi con tutte le scadenzeCi sono numerosi concorsi pubblici per i quali è possibile candidarsi a Febbraio 2026. Sono rivolti a diplomati, laureati e anche a candidati con licenza media o scuola dell'obbligo. Scopriamo i conco ... ticonsiglio.com
Amica9 Tv. . #Andria #Multiservice, nuovi mezzi e contratti fino al 2030: svolta su efficienza e futuro #multiservice #NuoviMezzi facebook
Lo sappiamo, lo aspettavate tutti... Ecco il RIASSUNTONE di tutti i movimenti di mercato dell'ultima trade deadline, e, in fondo, il riepilogo squadra per squadra di tutti i nuovi giocatori arrivati: - finisce l'era di Trae Young agli Hawks: la star passa ai Wizards in c x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.