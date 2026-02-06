Nuovi contratti di assunzione | per laureanda della Cattolica due anni di formazione-lavoro in Comune

Il Comune di Piacenza ha firmato un nuovo contratto di assunzione con una laureanda dell’Università Cattolica. La studentessa lavorerà in municipio per due anni, in una formula che combina formazione e impiego. Si tratta di un’inedita sperimentazione tra gli enti locali italiani, volta a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani studenti. La ragazza potrà così mettere in pratica le competenze acquisite all’università, lavorando a stretto contatto con gli uffici pubblici.

Il Comune di Piacenza si colloca tra i primi enti locali in Italia ad aver sperimentato una modalità innovativa di accesso alla pubblica amministrazione, assumendo una studentessa universitaria con un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, che potrà essere eventualmente.

A Frosinone, il 19% dei nuovi contratti nel 2023 è a tempo indeterminato, rendendo la provincia una tra le realtà più stabili del Lazio.

