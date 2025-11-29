Collegio Sant’Isidoro della Cattolica da 70 anni luogo di formazione e condivisione

Da settant’anni anni il Collegio Sant’Isidoro della Cattolica di Piacenza (è stato inaugurato alla presenza di Padre Agostino Gemelli nel 1955) ospita studenti provenienti da tutta Italia e dal mondo ma, pur nei rapidi ed impetuosi mutamenti che hanno caratterizzato questi anni, prosegue la sua. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

