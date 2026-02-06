La Fondazione Teatro Comunale di Modena lancia una serie di iniziative per coinvolgere i più giovani. Proprio in questa direzione, si inserisce anche quest’anno la partecipazione al Campionato di Giornalismo de ’Il Resto del Carlino’. L’obiettivo è avvicinare i ragazzi al mondo dello spettacolo e della scrittura, con attività pensate apposta per loro.

La Fondazione Teatro Comunale di Modena propone numerose attività dedicate ai ragazzi e alle scuole e nell’ottica di coinvolgere sempre più giovani aderisce anche quest’anno al Campionato di Giornalismo de ’Il Resto del Carlino’. Tantissime le occasioni per gli studenti di approcciarsi al teatro con un cartellone ricco, variegato e stimolante per le nuove generazioni. La stagione ’ Musica Su Misura ’ si è aperta, infatti, lunedì 15 dicembre con ’Pinocchio- storia di un burattino’ che ha visto il coinvolgimento diretto degli alunni delle scuole che hanno partecipato come coro del pubblico. Venerdì 30 gennaio è andato in scena il musical per ragazzi ’Pimpa- il musical a pois’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Nuove generazioni in scena. Spettacoli e produzioni ad hoc"

Approfondimenti su Teatro Comunale Modena

Omar Pedrini riprende il suo percorso artistico con un progetto di teatro-canzone intitolato “Canzoni sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni”.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Teatro Comunale Modena

Argomenti discussi: Nuove generazioni in scena. Spettacoli e produzioni ad hoc; Il Salone del Libro 2026: dialogo, cultura e nuove generazioni al centro della scena; Bando La giovane scena delle donne 2026; Cenerentola.

Tutto pronto per il Rigoletto per le nuove generazioniAd Arezzo debutta la nuova produzione de Le Stanze dell’Opera con Mario Cassi e sedici giovani promesse, selezionate tra tante. La regia è di Manu Lalli ... lanazione.it

Canzoni sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni, Pedrini torna con un nuovo progetto di teatro-canzoneBRESCIA - Dopo il successo del tour rock di chiusura, Omar Pedrini torna al suo vecchio amore: il teatro. Lo fa con Canzoni sul Saper Vivere ad uso ... lopinionista.it

L'INTERVISTA / Il campione olimpico a Lillehammer ‘94: «La vittoria della staffetta viene ricordata ad ogni Olimpiade, tranne che in questa edizione. Il fondo è in crisi Alle nuove generazioni manca fame e voglia di faticare» facebook

Pino Corrias sulle nuove generazioni e sull'apparente disinteresse per loro da parte della politica a #inaltreparole #la7 #massimogramellini #giovani #genz #torino #storia #politica x.com