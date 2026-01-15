omar pedrini in teatro con canzoni sul saper vivere ad uso delle nuove generazioni

Omar Pedrini annuncia Canzoni sul Saper Vivere ad uso delle Nuove Generazioni, uno spettacolo di teatro-canzone, il calendario e i biglietti. Dopo il successo del tour rock di chiusura, Omar Pedrini torna al suo vecchio amore: il teatro. Lo fa con Canzoni sul Saper Vivere ad uso delle Nuove Generazioni, uno spettacolo di teatro-canzone che lo vede alla regia e rappresenta oggi la piena e consapevole maturità artistica dell’artista. Ispirato al celebre Trattato Sul saper vivere ad uso delle giovani generazioni di Raoul Vaneigem, lo spettacolo prende le mosse dal pensiero del movimento situazionista, e in particolare dal suo manifesto: rifiuto della passività, centralità dell’esperienza vissuta, critica alla ripetizione e all’impoverimento della vita quotidiana, invito a “vivere” e non semplicemente a sopravvivere. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

