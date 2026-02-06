Nuova ondata di attacchi hacker ai siti internet di Milano Cortina

Gli hacker filorussi di Noname057 hanno colpito di nuovo. Questa volta hanno preso di mira i siti collegati alle Olimpiadi Milano Cortina, cercando di mettere fuori uso le piattaforme online ufficiali. Gli attacchi sono stati immediatamente segnalati alle autorità, che stanno lavorando per bloccare eventuali danni e rintracciare i responsabili. Al momento, le squadre di sicurezza informatica stanno monitorando le reti per evitare ulteriori problemi.

Nuova ondata di attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) diretti a colpire siti collegati alle Olimpiadi Milano Cortina. Nel mirino, tra gli altri, il sito dell’evento, ma anche quelli di Comitati olimpici e squadre di altre nazioni. Si tratta sempre di attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che mirano a bloccare i siti inondandoli di richieste d’accesso. Anche Anonymous ha avviato una campagna offensiva cibernetica contro l’evento. Tra i target che stanno subendo disservizi, i portali dei Comitati olimpici di Austria e Finlandia, della squadra nazionale tedesca, di un ristorante di Cortina. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Nuova ondata di attacchi hacker ai siti internet di Milano Cortina Approfondimenti su Milano Cortina Tajani: “Sventati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate” Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione. Cybersecurity, Tajani: anticipati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, avverte: gli attacchi hacker russi contro i siti di Milano-Cortina e le ambasciate sono stati anticipati. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Nuovi attacchi hacker contro il sito olimpico; Shadow Campaign: la nuova ondata di cyber-spionaggio globale; Ucraina: nuova ondata di attacchi su Kharkiv e sul sud-est del Paese; Ucraina, il crollo delle difese aeree: perché la nuova ondata di attacchi russi ha messo in crisi Kiev. Nuova ondata di attacchi hacker ai siti internet di Milano CortinaLanciati ancora dal gruppo filorusso Noname e anche da Anonymous ... msn.com Olimpiadi ancora sotto attacco hacker: colpiti i siti delle Nazionali, disservizi per Germania, Austria e FinlandiaNuova azione del gruppo filorusso Noname057(16), nel mirino anche la pagina ufficiale dell’evento e della Fondazione Milano-Cortina ... ilgiorno.it Domani cerimonia d'apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina. Le olimpiadi mi ricordano tanto un grandissimo campione quando ero piccola: il mitico Alberto Tomba! facebook Dove si vedono le Olimpiadi invernali di Milano Cortina x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.