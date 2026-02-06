Nuova ondata di attacchi hacker ai siti internet di Milano Cortina

Gli hacker filorussi di Noname057 hanno colpito di nuovo. Questa volta hanno preso di mira i siti collegati alle Olimpiadi Milano Cortina, cercando di mettere fuori uso le piattaforme online ufficiali. Gli attacchi sono stati immediatamente segnalati alle autorità, che stanno lavorando per bloccare eventuali danni e rintracciare i responsabili. Al momento, le squadre di sicurezza informatica stanno monitorando le reti per evitare ulteriori problemi.

Nuova ondata di attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) diretti a colpire siti collegati alle Olimpiadi Milano Cortina. Nel mirino, tra gli altri, il sito dell’evento, ma anche quelli di Comitati olimpici e squadre di altre nazioni. Si tratta sempre di attacchi di tipo Ddos (Distributed denial of service) che mirano a bloccare i siti inondandoli di richieste d’accesso. Anche Anonymous ha avviato una campagna offensiva cibernetica contro l’evento. Tra i target che stanno subendo disservizi, i portali dei Comitati olimpici di Austria e Finlandia, della squadra nazionale tedesca, di un ristorante di Cortina. 🔗 Leggi su Feedpress.me

