Tajani | Sventati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate

Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione. Tajani ha spiegato che le autorità italiane e internazionali sono riuscite a bloccare un tentativo di infiltrazione che avrebbe colpito i siti del ministero degli Esteri, tra cui quelli a Washington e gli hotel di Milano-Cortina, dove si svolgono importanti eventi sportivi.

(Adnkronos) – "Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano-Cortina, con gli alberghi di Cortina". Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a Washington prima di partecipare a una riunione sui minerali critici.

