Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, avverte: gli attacchi hacker russi contro i siti di Milano-Cortina e le ambasciate sono stati anticipati. Tajani lo ha detto ai giornalisti a Washington, prima di entrare in una riunione sui minerali critici. La minaccia c’è, e il governo italiano si prepara a rafforzare la sicurezza online.

“Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano Cortina, con gli alberghi di Cortina ”. Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a Washington prima di partecipare a una riunione sui minerali critici e precisando che la matrice sarebbe russa. “Questo - ha rivendicato - grazie anche al lavoro che ha fatto la nostra direzione generale della sicurezza nuova con la riforma del ministero degli Esteri. Abbiamo anticipato un attacco perché si stava preparando questa azione, quindi anche la sicurezza cibernetica diventa fondamentale. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Cybersecurity, Tajani: anticipati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate

Approfondimenti su Milano Cortina

Gli attacchi hacker russi sono stati sventati prima di arrivare a destinazione.

Tajani annuncia che i cyberattacchi russi contro i siti di Milano-Cortina e le sedi all’estero della Farnesina sono stati sventati.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Milano Cortina

Cybersecurity 2026: boom degli attacchi hacker e richiesta di analisti in crescita del 29%Gli attacchi informatici aumentano e il fattore umano resta la principale vulnerabilità. La domanda di cybersecurity analysts crescerà del 29% nei prossimi dieci anni ... lopinionista.it

Cybersecurity: come TIM Enterprise aiuta le aziende italiane a reggere l’urto degli attacchiCon 16 Data Center interconnessi e servizi come TIM Guardian, porta la sicurezza direttamente nella rete, semplificando la gestione per aziende e PA La trasformazione digitale e la sicurezza ... quotidiano.net

Oggi, mentre ci avviciniamo a Milano-Cortina, di che cosa stiamo parlando, in prevalenza Di costi, di impatto ambientale, di ritardi, di distanze geografiche, del trattamento dei volontari, di sicurezza, di eccessi. Domanda: avete letto, ascoltato o visto qualcosa - facebook.com facebook

A Milano-Cortina il manifesto della prevenzione: "Ogni movimento conta" x.com