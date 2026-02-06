Nuova interruzione idrica a Ortona

Da chietitoday.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa notte e fino a domani mattina, i cittadini di Ortona dovranno fare a meno dell’acqua. La Sasi ha annunciato una nuova interruzione della fornitura idrica tra l’8 e il 9 febbraio. Le cause non sono state ancora spiegate, ma molti si preparano a vivere un altro disagio.

Una nuova interruzione della fornitura idrica è stata comunicata a Ortona dalla Sasi tra l'8 e il 9 febbraio.“A seguito di segnalazione di controllo interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica - fanno sapere -  si necessita, oltre.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Ortona Idrica

Perdita nella rete idrica: nuova interruzione a San Giovanni Teatino

Si comunica che oggi, 27 gennaio, a San Giovanni Teatino si verificherà un’interruzione dell’acqua a causa di una perdita nella rete idrica in via Adige.

Denuncia dei consiglieri comunali per interruzione idrica a Pietrastornina

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Ortona Idrica

Argomenti discussi: Perdita nella rete idrica: nuova interruzione a San Giovanni Teatino; Acque, rinviata interruzione idrica in alcune strade di Marina di Pisa; Interruzione dell'acqua per mezza giornata a Viterbo: data, vie e zone interessate; Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa: intervento rinviato.

Nuova interruzione idrica a OrtonaUna nuova interruzione della fornitura idrica è stata comunicata a Ortona dalla Sasi tra l'8 e il 9 febbraio. A seguito di segnalazione di controllo interni riconducibili a situazioni di disagio per ... chietitoday.it

nuova interruzione idrica aPerdita nella rete idrica: nuova interruzione a San Giovanni TeatinoNuova interruzione idrica a San Giovanni Teatino a causa una perdita nella rete in via Adige. L'Aca informa che per effettuare i lavori di riparazione urgenti, si provvederà all'interruzione ... chietitoday.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.