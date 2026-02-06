Nuova interruzione idrica a Ortona

Questa notte e fino a domani mattina, i cittadini di Ortona dovranno fare a meno dell’acqua. La Sasi ha annunciato una nuova interruzione della fornitura idrica tra l’8 e il 9 febbraio. Le cause non sono state ancora spiegate, ma molti si preparano a vivere un altro disagio.

Una nuova interruzione della fornitura idrica è stata comunicata a Ortona dalla Sasi tra l'8 e il 9 febbraio.“A seguito di segnalazione di controllo interni riconducibili a situazioni di disagio per gli utenti nelle ore di maggior consumo della risorsa idrica - fanno sapere - si necessita, oltre.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Ortona Idrica Perdita nella rete idrica: nuova interruzione a San Giovanni Teatino Si comunica che oggi, 27 gennaio, a San Giovanni Teatino si verificherà un’interruzione dell’acqua a causa di una perdita nella rete idrica in via Adige. Denuncia dei consiglieri comunali per interruzione idrica a Pietrastornina Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ortona Idrica Argomenti discussi: Perdita nella rete idrica: nuova interruzione a San Giovanni Teatino; Acque, rinviata interruzione idrica in alcune strade di Marina di Pisa; Interruzione dell'acqua per mezza giornata a Viterbo: data, vie e zone interessate; Lavori sulla rete idrica a Marina di Pisa: intervento rinviato. Nuova interruzione idrica a OrtonaUna nuova interruzione della fornitura idrica è stata comunicata a Ortona dalla Sasi tra l'8 e il 9 febbraio. A seguito di segnalazione di controllo interni riconducibili a situazioni di disagio per ... chietitoday.it Perdita nella rete idrica: nuova interruzione a San Giovanni TeatinoNuova interruzione idrica a San Giovanni Teatino a causa una perdita nella rete in via Adige. L'Aca informa che per effettuare i lavori di riparazione urgenti, si provvederà all'interruzione ... chietitoday.it Via delle Fortezze: nuova data per i lavori di allaccio della condotta idrica Interruzione temporanea dell’erogazione dell’acqua giovedì 5 febbraio 2026 dalle 8:30 alle 17:00 nelle vie interessate https://www.viterbonews24.it/news/via-delle-fortezze:-nuova-data- facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.