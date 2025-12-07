Denuncia dei consiglieri comunali per interruzione idrica a Pietrastornina

Il 7 dicembre 2025, presso la Stazione dei Carabinieri di Pietrastornina, è stata formalizzata una denuncia per l’interruzione della fornitura idrica nel Comune di Pietrastornina.La denuncia è stata presentata da Alfonso Lorenzo Urciolo, a nome del gruppo consiliare “Scegliamo Pietrastornina”, e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it