Nuova casa della prevenzione Lilt | Risponderemo meglio ai bisogni

La Lega Tumori di Cernusco ha aperto una nuova casa della prevenzione. L’ambulatorio è stato raddoppiato e le prestazioni sono triplicate rispetto a prima. La struttura, situata nel cuore della Martesana, punta a rispondere meglio ai bisogni della comunità. Ora i cittadini possono contare su un servizio più ampio e accessibile per la prevenzione e le visite specialistiche.

Ambulatorio raddoppiato, prestazioni triplicate. Nuova sede della Lega tumori a Cernusco, storico presidio sanitario della Martesana. In città Lilt è arrivata nel 1985 ed è un punto di riferimento per tutta l'area. Ora, il taglio del nastro della nuova casa della prevenzione: 300 metri quadrati in largo Donatori del Sangue a disposizione della comunità. Da più di 9mila prestazioni nel 2025 "a 27mila a regime, 12mila 200 nel 2026", hanno detto i vertici della Lega sul Naviglio per la cerimonia insieme alla sindaca Paola Colombo. Al piano terra, al civico 15, accettazione, back office, due aree di attesa e 4 studi medici; a quello interrato locali di servizio per il personale.

