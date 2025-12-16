’Gran galà della prevenzione’ con la Lilt

Domani si terrà la prima edizione del ‘Gran Galà della prevenzione’ presso il ‘Life Live Restaurant’ in via Alberto Sordi, dalle 19.30. L’evento, organizzato dalla Lilt, mira a sensibilizzare sulla prevenzione e la lotta contro il cancro, attirando un pubblico numeroso e interessato. Un’occasione per unire cultura, solidarietà e prevenzione in un’unica serata.

Sold out per la prima edizione del ’Gran Galà della prevenzione’ in programma domani dalle 19.30 al ’Life Live Restaurant’ in via Alberto Sordi. Un evento voluto dalla Lilt per ribadire un messaggio chiaro e condiviso: la prevenzione non è solo un gesto di cura verso se stessi, ma un atto d’amore verso la vita, verso le persone che ci stanno accanto e verso l’intera comunità. La serata sarà una occasione per ribadire l’importanza delle attività svolte da Lilt Grosseto e per diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita. "Questa prima edizione – afferma la consigliera Lilt Barbara Ciacci –, sarà l’occasione per parlare di prevenzione e stili di vita sani in un contesto informale all’insegna del volontariato. Lanazione.it

