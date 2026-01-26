La collaborazione tra Lilt e il mondo delle Contrade rappresenta un impegno consolidato nella promozione della prevenzione. Fin dai primi anni, Franco Nobile ha riconosciuto nelle Contrade un’importante risorsa per sensibilizzare la comunità sulla tutela della salute. Questo incontro tra Lilt e le Contrade continua a rafforzarsi, contribuendo a diffondere conoscenze e pratiche di prevenzione contro i tumori, in un’ottica di impegno condiviso e reale.

È una collaborazione di lunga data, quella tra Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) e mondo delle Contrade, da quando Franco Nobile intuì che quello era una bacino naturale al quale rivolgersi, per l’associazione. Ora, con tempi e modi diversi, il rapporto prosegue e testimonianza ne è l’iniziativa che si è tenuta venerdì nei locali della Contrada dell’Istrice: prima l’incontro con il Gruppo piccoli, poi la cena, presenti anche medici e tecnici della Lilt, insieme alla presidente Gaia Tancredi e al direttore generale Luigi Gualtieri. "Una bellissima iniziativa – dice il priore dell’Istrice, Mario Bartalini – nata dalla grande dedizione della nostra commissione di mutuo soccorso, che ha consentito di parlare di prevenzione in maniera approfondita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La sfida della prevenzione . Lilt, incontro in Contrada

