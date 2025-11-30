Chi vince il Mondiale di F1 ad Abu Dhabi? Le combinazioni per Norris Verstappen e Piastri

Al termine del GP del Qatar, penultima tappa del Mondiale 2025 di F1, restano tre piloti in corsa per il titolo iridato: comanda il britannico Lando Norris, primo con 408 punti, davanti al neerlandese Max Verstappen, secondo a quota 396, ed all’ australiano Oscar Piastri, terzo con 392. Norris (McLaren) vanta dunque 12 punti su Verstappen (Red Bull Racing) e 16 lunghezze su Piastri (McLaren), mentre nell’ultimo appuntamento, in programma nel prossimo fine settimana ad Abu Dhabi, saranno in palio gli ultimi 25 punti della stagione, che potrebbero anche riscrivere la classifica. Ovviamente il favorito resta Norris, che può contare anche sul potenziale gioco di squadra con Piastri, anche se quest’ultimo è ancora parte della contesa per il titolo iridato: il britannico, però, è padrone del proprio destino, in quanto in caso di podio sarà certo del titolo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Chi vince il Mondiale di F1 ad Abu Dhabi? Le combinazioni per Norris, Verstappen e Piastri

