Verstappen perde le staffe ad Abu Dhabi dopo una domanda sgradita | Ora mi guardi con quel sorriso stupido

Dopo il GP di Abu Dhabi e il Mondiale perso per due punti, Max Verstappen esplode in conferenza stampa contro un giornalista britannico: la domanda su Barcellona e il caso Russell fanno saltare i nervi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

