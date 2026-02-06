Numeri Ventisei giocatori fin qui utilizzati Quattro in attesa

Il Siena ha già schierato 26 giocatori in 22 partite di campionato. Quattro giocatori ancora non sono stati convocati, tra cui Schettini e i quattro giovani classe 2007. L’infortunato Soumahoro e il portiere Testoni, arrivato a novembre, sono momentaneamente fuori dai piani. La squadra sembra aver già passato molte fasi di rotazione, ma ancora qualche tassello manca all’appello.

Sono 26 i calciatori fin qui impiegati dal Siena nelle prime 22 giornate di campionato. All'appello mancano la new entry Schettini, i quattro giocatori classe 2007 di movimento (l'attaccante Ronchi, il mediano Rogani, i difensori Calamai e Ladapadovic, con quest'ultimo, al momento ai box, che però ha esordito in Coppa), l'infortunato di lungo corso Soumahoro, oltre che al portiere Testoni, giunto a novembre per sopperire alle defezioni tra i pali ma in partenza. Il più utilizzato è Conti che a Terranuova ha toccato quota 22, staccando Vari, che è rimasto in panchina e che quindi si ferma a 21 insieme a Somma, Ciofi e Lipari.

