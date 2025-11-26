Conferenza stampa Spalletti post Bodo Glimt Juve | Finalmente ho visto i giocatori rilassati Sono felice per loro e i tifosi venuti fin qui

Conferenza stampa Spalletti post Bodo Glimt Juve: le dichiarazioni del tecnico bianconero dopo il match di Champions League. Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa al termine di Bodo Glimt Juve. Le sue dichiarazioni. PRESTAZIONE « Il primo tempo male? Secondo me no, perchè abbiamo avuto due occasioni nitidissime per fare gol. È stata una partita dove non abbiamo avuto strapotere come nel secondo tempo dove a tratti eravamo sopra. Però abbiamo giocato alla pari e ho visto le partite del Tottenham, del Monaco e posso farvi vedere che c’è stata una grande differenza rispetto alla nostra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Bodo Glimt Juve: «Finalmente ho visto i giocatori rilassati. Sono felice per loro e i tifosi venuti fin qui»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Alla prima conferenza stampa alla vigilia di una #gara di #Champions, al #Waldstadion di #Francoforte, Raffaele #Palladino ha portato al suo fianco Gianluca #Scamacca. Ma ci ha tenuto a sottolineare che non è un segnale di titolarità nella #formazione di do - facebook.com Vai su Facebook

Matteo Salvini: “Alberto Stefani vince in Veneto e la Lega è il partito più votato. La conferenza stampa a Padova. State con noi!” Vai su X

Juventus, Luciano Spalletti ha fatto mea culpa sui cambi David e Openda considerati troppo tardivi contro la Fiorentina. Le sue parole - Juventus, Luciano Spalletti ha fatto mea culpa sui cambi David e Openda considerati troppo tardivi contro la Fiorentina. Si legge su juventusnews24.com

Pagina 2 | Spalletti post Fiorentina: Juve a testa bassa nello spogliatoio e su Openda e David ammette l'errore - Il tecnico bianconero e la filosofia della squadra: "Tra vogliamo e dobbiamo cambia tutto. Si legge su tuttosport.com

Koopmeiners regista alla Lobotka? La risposta di Spalletti, perché ora può tornare a centrocampo - In conferenza stampa Spalletti ha parlato di Teun Koopmeiners e del suo ruolo in campo dopo averlo provato da difensore: ecco il pensiero del tecnico. Secondo ilbianconero.com