Fabbian alla Fiorentina troverà più spazio? Ecco la sua quotazione e i suoi numeri al fanta fin qui

Fabbian, arrivato in prestito dal Bologna alla Fiorentina con obbligo di riscatto, si sta affacciando alla nuova squadra. La sua presenza e le sue prestazioni saranno valutate nel tempo, con numeri e quotazioni che riflettono il suo ruolo nel campionato e nel fantacalcio. Di seguito, analizziamo i dati finora raccolti e le prospettive future del trequartista nel contesto viola.

Giovanni Fabbian è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. L'italiano è stato prelevato dal Bologna con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni e sarà dunque a disposizione di Paolo Vanoli almeno fino al termine della stagione. Listato come centrocampista, quello di Fabbian è un profilo già noto a molti fantallenatori, trattandosi di un giocatore offensivo che fino a poche ore fa militava in una squadra d'alta classifica. Il classe 2003 approda a Firenze con la speranza di trovare più spazio rispetto a quello avuto con Italiano, che in Serie A lo ha schierato in 14 occasioni per un totale di 708 minuti (circa 50' a partita), e di arricchire il proprio bottino di bonus, per ora fermo a due gol.

