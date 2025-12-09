F ino a oggi, per giustificare l’assenza dal lavoro per malattia, la prassi imponeva un passaggio obbligato: prima di poter emettere il certificato, era necessaria la visita di persona del medico di base, o nel suo studio o a casa. La buona notizia è che, presto, questo iter potrebbe diventare più snello, portando un sollievo tangibile sia ai cittadini che ai professionisti sanitari. Il Disegno di legge sulle Semplificazioni, in procinto di entrare in vigore il 18 dicembre 2025, introduce la possibilità di ottenere il certificato di malattia anche a distanza, tramite televisita. Sanità in Italia, attese record nei Pronto soccorso: i dati delle Asl X Certificato di malattia rilasciato con una videochiamata, varrà come una visita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Basta con la corsa in ambulatorio con 39° di febbre! Una novità in arrivo rivoluzionerà il rapporto col medico di base in caso di assenza dal lavoro per malattia