Foggiani ' fuorilegge' al volante | in un mese la polizia locale ha elevato 3mila sanzioni

Da foggiatoday.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel solo mese di gennaio, le forze dell’ordine di Foggia hanno multato più di 3.000 guidatori per violazioni al Codice della Strada. La polizia locale ha intensificato i controlli, concentrandosi sui comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza di tutti. Molti automobilisti sono stati pizzicati senza assicurazione, con eccesso di velocità o senza patente. La strategia dei controlli ha portato a un aumento delle sanzioni e a una maggiore presenza sul territorio.

Nel corso del mese di gennaio, le pattuglie della polizia locale di Foggia hanno intensificato i controlli mirati al rispetto del Codice della Strada, ponendo particolare attenzione alle violazioni che mettono a rischio l’incolumità pubblica. Il bilancio operativo del primo mese dell’anno.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

