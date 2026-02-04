Foggiani ' fuorilegge' al volante | in un mese la polizia locale ha elevato 3mila sanzioni

Nel solo mese di gennaio, le forze dell’ordine di Foggia hanno multato più di 3.000 guidatori per violazioni al Codice della Strada. La polizia locale ha intensificato i controlli, concentrandosi sui comportamenti che possono mettere a rischio la sicurezza di tutti. Molti automobilisti sono stati pizzicati senza assicurazione, con eccesso di velocità o senza patente. La strategia dei controlli ha portato a un aumento delle sanzioni e a una maggiore presenza sul territorio.

Nel corso del mese di gennaio, le pattuglie della polizia locale di Foggia hanno intensificato i controlli mirati al rispetto del Codice della Strada, ponendo particolare attenzione alle violazioni che mettono a rischio l'incolumità pubblica. Il bilancio operativo del primo mese dell'anno.

