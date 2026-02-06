Genitori picchiano il figlio per i brutti voti a scuola a Novara | l’intelligenza artificiale lo convince a chiamare la polizia

Un quindicenne di Novara ha deciso di chiamare la polizia dopo essere stato picchiato dai genitori per i brutti voti a scuola. I genitori lo avevano colpito con fili e bastoni, ma il ragazzo ha trovato il coraggio di reagire grazie a un’app di intelligenza artificiale che gli ha suggerito di chiedere aiuto. La polizia è intervenuta e ha avviato le indagini.

A Novara un 15enne, picchiato dai genitori per i voti scolastici con fili e bastoni, ha trovato il coraggio di denunciare grazie a un’app di intelligenza artificiale. Il software gli ha confermato che subire violenza non è normale. I genitori sono stati denunciati per maltrattamenti. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Approfondimenti su Novara Picchiato Non prende voti alti a scuola e i genitori lo picchiano con cinture, bastoni e rami: denunciati Due genitori sono stati denunciati dopo aver picchiato il figlio di 15 anni, che non prendeva voti alti a scuola. Cassino, genitori costretti a chiamare la polizia per garantire le cure al figlio gravissimo A Cassino, una famiglia ha chiamato la polizia per assicurare le cure necessarie a un bambino gravissimo, evidenziando le difficoltà nell’ottenere tempestivamente assistenza sanitaria. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Novara Picchiato Argomenti discussi: Torino: anziano sorprende ladro in casa, lo insegue insieme al figlio ma i complici li picchiano; Pedofilo invia messaggi sul cellulare al 16enne, genitori lo picchiano e finiscono nei guai per rapina, estorsione e lesioni. Picchiano il figlio con un cucchiaio, video finisce su TikTok: scatta divieto di avvicinamento a CataniaLe indagini sono partite qualche settimana fa dopo un video diventato virale su TikTok in cui il uomo picchia il figliastro con un mestolo di legno. Successivamente le indagini hanno coinvolto anche ... fanpage.it L’episodio in un locale di Mirandola, il pestaggio nelle immagini di videosorveglianzaSono accusati di lesioni personali in concorso i quattro clienti che, lo scorso novembre, hanno aggredito una coppia di genitori in un ristorante a Mirandola, in provincia di Modena. L’episodio è ... lanuovasardegna.it Sei minorenni picchiano un coetaneo con calci e pugni per rubargli l’astuccio: denunciati Il 15enne ha raccontato tutto ai genitori ed è scattata la denuncia.... facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.