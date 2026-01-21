Il dibattito sulla sicurezza in Italia continua a suscitare opinioni diverse. Secondo Silvestri, il governo mostra un atteggiamento più tollerante verso i criminali rispetto ai manifestanti, evidenziando una distinzione tra le misure adottate e le percezioni pubbliche. Un’analisi che invita a riflettere sulle strategie di sicurezza e sulle risposte istituzionali alle diverse forme di protesta e criminalità.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Questo governo è tutt'altro che autoritario sul tema della sicurezza. Semmai lo è con i manifestanti, ma di certo non con i criminali". Così su La 7, a Coffee Break, Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri della Camera "Faccio solo qualche esempio. Due anni fa c'è stata la riforma Nordio. Da quel momento, per fare un arresto preventivo per una persona pericolosa, bisogna avvertirla con 5 giorni di anticipo. Ecco gli effetti della riforma Nordio espressa da alcuni titoli di giornali. Il Gazzettino: la procura chiede l'arresto per 22 borseggiatori, ma nessuno si presenta dal giudice; Legge Nordio colpisce ancora: avvisati dell'arresto i presunti spacciatori minacciano i testimoni nel cosentino; Narcos avvisato dell'indagine, scappa; TikToker ricercato in un blitz antidroga posta un video da un resort in Spagna. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Sicurezza: Silvestri, 'governo autoritario con manifestanti, comprensivo con criminali'

Ddl sicurezza, dalle norme “anti-maranza” con stop a possesso e vendita a strumenti con lama flessibile al daspo per “manifestanti violenti”Il disegno di legge sulla sicurezza prevede norme mirate a limitare il possesso e la vendita di strumenti con lama flessibile e acuminata superiore a cinque centimetri.

Ddl sicurezza, dalle norme “anti-maranza” con stop a possesso e vendita a strumenti con lama flessibile al daspo per “manifestanti violenti”Il governo italiano propone un disegno di legge sulla sicurezza che mira a rafforzare le norme contro la criminalità e la violenza.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Ecco lo Stato autoritario di Meloni: mano libera ai poliziotti e diritti rispettati solo se non sei straniero.

Sicurezza: Silvestri, 'governo autoritario con manifestanti, comprensivo con criminali'Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Questo governo è tutt’altro che autoritario sul tema della sicurezza. Semmai lo è con i manifestanti, ma di certo non con i criminali. Così su La 7, a Coffee Break, ... lanuovasardegna.it

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SICUREZZA, SILVESTRI (M5S): GOVERNO AUTORITARIO CON MANIFESTANTI E COMPRENSIVO CON CRIMINALI»Questo governo è tutt'altro che autoritario sul tema della sicurezza. Semmai lo è con i manifestanti, ma di certo non con i criminali. Faccio solo qualche ... agenziagiornalisticaopinione.it

Lega e Fratelli d'Italia litigano sull'uso dei militari o delle forze dell'ordine nelle stazioni perché nessuno dei due ha mai avuto un’idea sulla sicurezza se non quella della propaganda fine a sé stessa e dello speculare sul dolore delle persone. - facebook.com facebook