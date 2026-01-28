Al de’ Liguori parte il nuovo indirizzo del Liceo delle Scienze Umane. Per l’anno scolastico 2026-2027, l’istituto apre le porte a uno studio più approfondito della persona, dei processi educativi e delle dinamiche sociali. La scelta mira a offrire agli studenti un percorso che combina psicologia, sociologia e pedagogia, con l’obiettivo di prepararli meglio per il mondo che li aspetta.

Tempo di lettura: 2 minuti Si amplia l’offerta formativa dell ’Istituto de’ Liguori, che per l’anno scolastico 2026–2027 attiverà ufficialmente il nuovo indirizzo del Liceo delle Scienze Umane, un percorso pensato per gli studenti interessati a comprendere a fondo la persona, i processi educativi e le dinamiche sociali contemporanee. Una scelta che guarda al futuro e risponde a una crescente esigenza formativa: preparare giovani capaci di leggere la complessità del mondo di oggi con strumenti culturali solidi, spirito critico e competenze trasversali sempre più richieste anche in ambito universitario e professionale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Psicologia, sociologia, pedagogia: al de' Liguori arriva il Liceo delle Scienze Umane

