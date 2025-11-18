Roma | Segni Giubileo 2025 Tra tanti progetti legati all’evento Ufagrà si prepara per consegnare al Pontefice l’opera personale Pace | Omaggio a Leone XIV

Cronache Cittadine ROMA SEGNI (Beatrice Cardillo) – Tra tanti progetti legati a questo Giubileo, Ufagrà si prepara per consegnare al Pontefice L'articolo Roma Segni. Giubileo 2025. Tra tanti progetti legati all’evento, Ufagrà si prepara per consegnare al Pontefice l’opera personale “Pace: Omaggio a Leone XIV” Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Roma | Segni. Giubileo 2025. Tra tanti progetti legati all’evento, Ufagrà si prepara per consegnare al Pontefice l’opera personale “Pace: Omaggio a Leone XIV”

Approfondisci con queste news

Roma, “segni di colluttazione” sul corpo del 27enne precipitato dal B&B ilfaroonline.it/2025/11/15/rom… #news #notizie #cronaca Vai su X

Segnaliamo con piacere... Inaugurata lo scorso 11 novembre a Roma la mostra “Segni di carta, dare forma al dolore per non scomparire”, a cura dei volontari del Servizio Civile Universale, U.O.S.D. MUSEO LABORATORIO DELLA MENTE e Dipartimento - facebook.com Vai su Facebook

Roma, i cantieri del dopo Giubileo nel piano del Campidoglio: da Flaminio a Ostia a Pietralata - C’è Ostia e il suo lungomare, c’è Tor Bella Monaca con la riqualificazione delle torri o Corviale. ilmessaggero.it scrive

“Connettere Roma”: il bilancio di Gualtieri tra Giubileo, servizi e grandi cantieri - Dal “metodo Giubileo” ai cantieri su metro, tram e strade: rifiuti, nuove assunzioni e termovalorizzatore per spingere Roma oltre il 2025 ... Scrive ilfaroonline.it

Giubileo 2025, In cammino – Abbazie d’Europa - Dopo aver attraversato in tre anni gran parte dell’Europa e dell’Italia, visitando alcune tra le Abbazie più rappresentative dal punto di vista storico, artistico e spirituale del Continente, in ... ansa.it scrive