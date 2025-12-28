Roma terrore in ospedale | paziente tenta di soffocare il compagno di stanza nella notte

Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2025, l’ospedale Sant’Andrea di Roma è stato teatro di un grave episodio di violenza. Un paziente ha tentato di soffocare il compagno di stanza, generando paura e preoccupazione tra i presenti. L’evento ha suscitato attenzione sulle condizioni di sicurezza negli ambienti sanitari e sulla gestione di situazioni di crisi all’interno delle strutture ospedaliere.

Notte di terrore a Roma. Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre 2025, un episodio di violenza ha scosso l' ospedale Sant'Andrea di Roma. Un paziente di 43 anni ha tentato di soffocare il suo compagno di stanza, un uomo di 84 anni, mettendo in pericolo la sua vita. I rumori sospetti hanno immediatamente allertato il personale medico, che è intervenuto prontamente. L'aggressione in reparto. Secondo quanto ricostruito, l'uomo di 43 anni, ricoverato nel reparto di gastroenterologia, ha improvvisamente perso il controllo, senza che siano ancora chiari i motivi. Dopo aver percosso il suo vicino di letto, ha tentato di soffocarlo a mani nude, provocando momenti di vero panico nella stanza.

