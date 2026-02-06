north macedonia police make biggest ever cannabis seizure mrt tv reports

La polizia della Macedonia del Nord ha sequestrato 28 tonnellate di cannabis, la più grande cattura di sempre nel paese. Gli agenti hanno fatto irruzione in due ex stabilimenti industriali, trovando un enorme carico nascosto all’interno. L’operazione si aggiunge alle azioni più incisive contro il traffico di droga mai messe in atto finora.

North Macedonia legalised the growth of cannabis for medicinal purposes in 2016. MRT also reported that the police action was connected with a recent raid in neighboring Serbia when five tons of cannabis were seized. Serbian prosecutors said in a statement on Monday that cannabis found on a farm in central Serbia came from North Macedonia. Cannabis production is illegal in Serbia. La Macedonia del Nord ha legalizzato la coltivazione di cannabis a scopo terapeutico nel 2016. MRT ha anche riferito che l’azione della polizia è stata collegata a un recente raid nella vicina Serbia, dove sono state sequestrate cinque tonnellate di cannabis. 🔗 Leggi su Internazionale.it

