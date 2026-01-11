Last SDF fighters leave Syria’s Aleppo Ekhbariya TV reports

Secondo quanto riportato dalla televisione di stato siriana Ekhbariya, gli ultimi combattenti delle Forze Democratiche Siriane, a guida curda, hanno lasciato Aleppo. Questa operazione segna un importante passo nel processo di ridistribuzione delle forze nella regione, con implicazioni per la stabilità locale e il futuro del territorio. La notizia viene confermata da fonti ufficiali e rappresenta un punto di svolta nelle dinamiche di sicurezza della zona.

