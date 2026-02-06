Nordio contestato dagli avvocati sul decreto Sicurezza | urla dalla platea mentre il ministro illustra le nuove norme

Durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario al Teatro Quirino, il ministro Carlo Nordio si è trovato sotto il fuoco delle proteste degli avvocati. Mentre spiegava le nuove norme sul decreto Sicurezza, alcuni presenti hanno iniziato a gridare “Noooo” e a chiedere di cambiare argomento. La reazione non è passata inosservata, soprattutto perché arrivava nel giorno del suo compleanno. Il tono acceso ha rotto la calma della cerimonia, lasciando trasparire una forte delusione tra i partecipanti.

"Noooo" e inviti a cambiare argomento. Non è stato ben accolto, nel giorno del suo compleanno, un passaggio del ministro Carlo Nordio, ospite delle Camere Penali per l'inagurazione dell'anno giudiziario al Teatro Quirino. Quello in cui Nordio ha parlato del nuovo "pacchetto sicurezza" approvato ieri dal Consiglio dei ministri. In realtà il dialogo tra il ministro della Giustizia ed il presidente Ucpi Francesco Petrelli era incentrato sul prossimo referendum, dove, su separazione delle carriere e riforma del Csm, i penalisti e il ministro sono schierate l'uno accanto all'altro nel fronte del Sì.

