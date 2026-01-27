Cosa vuole fare il governo Meloni con il decreto Sicurezza | quando arrivano le nuove norme

Il governo Meloni sta preparando un nuovo decreto Sicurezza, atteso entro la prima settimana di febbraio. Tuttavia, le norme richieste dalla Lega non saranno incluse. Si tratta di un provvedimento che mira a modificare le attuali misure di sicurezza, con un’attenzione particolare alle priorità del governo in materia di ordine pubblico e immigrazione.

Il nuovo decreto Sicurezza arriverà in Cdm entro la prima settimana di febbraio ma non ci saranno le norme invocate dalla Lega. Il governo ha deciso di prender tempo per evitare lo scontro con il Quirinale. Le strette per chi manifesta, lo stop ai coltelli, le multe per i genitori di minori autori di reati e le tutele penali per gli agenti annunciate gli scorsi giorni finiranno in un ddl, ancora in fase di preparazione.

