Cosa vuole fare il governo Meloni con il decreto Sicurezza | quando arrivano le nuove norme

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo Meloni sta preparando un nuovo decreto Sicurezza, atteso entro la prima settimana di febbraio. Tuttavia, le norme richieste dalla Lega non saranno incluse. Si tratta di un provvedimento che mira a modificare le attuali misure di sicurezza, con un’attenzione particolare alle priorità del governo in materia di ordine pubblico e immigrazione.

Il nuovo decreto Sicurezza arriverà in Cdm entro la prima settimana di febbraio ma non ci saranno le norme invocate dalla Lega. Il governo ha deciso di prender tempo per evitare lo scontro con il Quirinale. Le strette per chi manifesta, lo stop ai coltelli, le multe per i genitori di minori autori di reati e le tutele penali per gli agenti annunciate gli scorsi giorni finiranno in un ddl, ancora in fase di preparazione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Governo Meloni

Cosa vuole fare il governo Meloni con il Piano Casa

Sfratti lampo e sicurezza: il Governo prepara nuove norme per tutelare la casa e i cittadini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Governo Meloni

Argomenti discussi: Gaza, Trump: L'Italia vuole far parte del Board of Peace. Israele accetta invito; Cos'è il Board of Peace e perché di fatto vuole sostituire l'Onu; Groenlandia: come uscire dalla trappola; Salvini candida la Vespa a patrimonio immateriale Unesco: cosa vuole fare il governo sui veicoli storici - Il video.

cosa vuole fare ilCosa vuole fare il governo Meloni con il decreto Sicurezza: quando arrivano le nuove normeIl nuovo decreto Sicurezza arriverà in Cdm entro la prima settimana di febbraio ma non ci saranno le norme invocate dalla Lega ... fanpage.it

cosa vuole fare ilIl documento che spiega cosa vuole fare il governo Meloni per difendere l’Artico dopo il caso GroenlandiaOggi il governo ha presentato la sua strategia per l'Artico. Un documento aggiornato rispetto all'edizione del 2015, in cui viene illustrata la posizione ... fanpage.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.