Nonna Menechella compi 101 anni | comunità in festa

La comunità di Santo Stefano del Solo ha festeggiato i 101 anni di Nonna Menechella. La strada si è riempita di amici e parenti, tutti venuti a fare gli auguri alla nonnina, che ha spento le sue prime 101 candeline. Il sindaco Gerardo Sandoli ha partecipato alla festa, portando i suoi auguri ufficiali. Un momento di festa semplice e sentito, che ha riunito tutti per celebrare una vita lunga e piena di ricordi.

Supera il traguaedo dei cento anni e da Santo Stefano del Solo con 101 VOLTE AUGURI, NONNA MENECHELLA! Il sindaco Gerardo Sandoli. "Oggi la nostra comunità festeggia un traguardo straordinario: i 101 anni della cara Domenica De Blasi, per tutti noi "Menechella". Il Sindaco e l'Amministrazione Comunale si stringono a lei e alla sua famiglia in questo giorno di festa. D omenica non è solo una centenaria, ma un esempio vivente di sacrificio, resilienza e valori autentici; quegli stessi valori che rappresentano le fondamenta solide su cui poggia non solo la nostra identità e la nostra storia ma sono le basi per il nostro futuro.

