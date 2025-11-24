Tempo di lettura: < 1 minuto La comunità di Montemiletto si unisce per festeggiare un traguardo speciale: i cento anni di Lorina Straccia. Il sindaco, Massimiliano Minichiello, ha voluto condividere l’importante ricorrenza con un messaggio sui social: “ Alla nostra concittadina Lorina Straccia i più sentiti auguri per il raggiungimento del traguardo di un secolo di vita. La tua esistenza, interamente dedicata alla famiglia, rappresenta una preziosa testimonianza di valori ed un esempio per le nuove generazioni. Un caloroso abbraccio dal Sindaco, l’Amministrazione comunale e da tutta la Comunità di Montemiletto, che è sempre più onorata di vantare ben otto concittadini che hanno superato un secolo di vita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - FOTO- I 100 anni di Nonna Lorina Straccia: l’abbraccio della comunità