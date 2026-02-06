Non sappia il direttore ciò che scrive il suo giornale
Il direttore di Libero, Mario Sechi, si scaglia contro quanto accaduto a Torino durante la manifestazione. Nel suo editoriale, denuncia le violenze subite da un agente, colpito con pugni, calci e anche con un martello. Sechi sottolinea che la situazione poteva essere molto più grave e si chiede come si possa tollerare una simile escalation di violenza.
Martello. “Ho visto le immagini di un poliziotto a Torino pestato da un gruppo di manifestanti, pugni e calci su un uomo a terra, hanno cercato di colpirlo con un martello, potevano ucciderlo”, scrive Mario Sechi, direttore di Libero, nel suo editoriale in prima pagina. Ignoriamo quali immagini abbia visto Sechi. Nel filmato che hanno potuto visionare tutti gli italiani, il poliziotto a terra viene colpito con il martello due volte sulla gamba sinistra e una volta sulla schiena. Addirittura uno degli infami aggressori, dopo aver sferrato il primo colpo, raccoglie da terra l’utensile che gli era sfuggito di mano e ricomincia a infierire con violenza selvaggia sul povero agente stesso a terra. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
