Alfonso Signorini è stato ascoltato ieri, 7 gennaio, dalla Procura di Milano nell’ambito di un’indagine per violenza sessuale ed estorsione, avviata a seguito della denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. La vicenda solleva riflessioni sull’importanza del rispetto dei limiti tra vita privata e pubblica, temi di grande attualità nel contesto mediatico e giudiziario italiano.

Alfonso Signorini è stato ascoltato ieri 7 gennaio dalla Procura di Milano nell’ambito dell’indagine per violenza sessuale ed estorsione nata dalla denuncia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. Il giornalista e conduttore televisivo si è presentato accompagnato dai suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello. E oggi giovedì 8 sul numero di Chi in edicola è uscito il suo classico editoriale: “ Care lettrici, cari lettori, c’è stato un tempo in cui il silenzio faceva paura. Oggi fa scandalo. In una società dove tutti parlano, commentano, urlano, spiegano, si giustificano, si assolvono e si condannano in tempo reale, il silenzio è diventato un atto sovversivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Alfonso Signorini scrive: “Care lettrici, cari lettori… Tacere a volte è un gesto di lucidità, persino di eleganza morale. Il silenzio rivela il senso del limite tra ciò che è pubblico e ciò che è privato”

Leggi anche: Sonia Bruganelli alla figlia Silvia: «Ho avuto paura di perderti, tu mi hai persa più volte. Sei molto più di ciò che avrei mai immaginato, sono stata molto meno di ciò che avresti meritato»

Leggi anche: "Ciò che è stato e ciò che resta", la mostra in esposizione all'oratorio di San Sebastiano

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Alfonso Signorini, la risposta "muta" a Corona e Medugno: il gesto nell’ultimo editoriale su CHI - Indagato per estorsione e violenza sessuale, Alfonso Signorini pubblica un editoriale su Chi dedicato al valore del silenzio. movieplayer.it

Marina Berlusconi: le prime parole su Alfonso Signorini (dopo le accuse di Corona) - Nel numero di Chi uscito il 24 dicembre 2025, l'imprenditrice ha firmato un lunga lettera in occasione del trentesimo anniversario del settimanale. today.it

Signorini indagato, parla Medugno: "Io ci ho solo perso. Signorini mandava messaggi molto focosi. Andai a casa sua” - Quando Corona ha poi pubblicato l'episodio su Signorini, Medugno è “finito nella bufera mediatica per colpa sua e del mio vecchio manager che gli ha mandato le mie chat. today.it