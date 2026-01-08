Alfonso Signorini scrive | Care lettrici cari lettori… Tacere a volte è un gesto di lucidità persino di eleganza morale Il silenzio rivela il senso del limite tra ciò che è pubblico e ciò che è privato
Alfonso Signorini è stato ascoltato ieri, 7 gennaio, dalla Procura di Milano nell’ambito di un’indagine per violenza sessuale ed estorsione, avviata a seguito della denuncia di Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip. La vicenda solleva riflessioni sull’importanza del rispetto dei limiti tra vita privata e pubblica, temi di grande attualità nel contesto mediatico e giudiziario italiano.
Alfonso Signorini è stato ascoltato ieri 7 gennaio dalla Procura di Milano nell’ambito dell’indagine per violenza sessuale ed estorsione nata dalla denuncia dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip Antonio Medugno. Il giornalista e conduttore televisivo si è presentato accompagnato dai suoi legali Daniela Missaglia e Domenico Aiello. E oggi giovedì 8 sul numero di Chi in edicola è uscito il suo classico editoriale: “ Care lettrici, cari lettori, c’è stato un tempo in cui il silenzio faceva paura. Oggi fa scandalo. In una società dove tutti parlano, commentano, urlano, spiegano, si giustificano, si assolvono e si condannano in tempo reale, il silenzio è diventato un atto sovversivo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello indagato con le accuse di violenza sessuale ed estorsione nell’ambito di una vicenda di presunte molestie ai danni di un ex concorrente del reality, respinge ogni addebito. Lo ha fatto oggi, mercoledì 7 gennai facebook
Alfonso Signorini davanti ai pm: «Non ho commesso alcuna violenza» x.com
