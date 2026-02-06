Non entrate Chiamate la polizia | così due genitori hanno ucciso i figli autistici e si sono tolti la vita

Da open.online 6 feb 2026

Questa mattina a Perth, in un quartiere residenziale di Mosman Park, sono stati trovati tutti morti i membri di una famiglia. Due genitori hanno ucciso i loro figli autistici e poi si sono tolti la vita. La scena che si è presentata agli investigatori è drammatica: in casa, oltre ai corpi umani, anche gli animali domestici. Per ora, le autorità non hanno ancora spiegazioni chiare sulle cause di questa tragedia.

Tutti i componenti di una famiglia australiana, compresi i loro animali domestici, sono stati ritrovati morti in casa nel quartiere di Mosman Park a Perth. La famiglia era composta da una donna francese, dal suo compagno australiano e dai loro due figli adolescenti: Maiwenna Goasdoue, Jarrod Clune e i due figli, Leon e Otis. I bambini erano affetti da autismo. In casa sono stati trovati quattro corpi: anche i tre animali della famiglia sono stati uccisi. Sulla porta d’entrata dell’abitazione era affisso un cartello: «Non entrate. Chiamate la polizia». La famiglia. Sui suoi account social la madre aveva pubblicato foto che ritraevano una famiglia felice, in spiaggia o mentre festeggiavano compleanni con torte e candeline.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

