Questa mattina a Perth, in un quartiere residenziale di Mosman Park, sono stati trovati tutti morti i membri di una famiglia. Due genitori hanno ucciso i loro figli autistici e poi si sono tolti la vita. La scena che si è presentata agli investigatori è drammatica: in casa, oltre ai corpi umani, anche gli animali domestici. Per ora, le autorità non hanno ancora spiegazioni chiare sulle cause di questa tragedia.

Tutti i componenti di una famiglia australiana, compresi i loro animali domestici, sono stati ritrovati morti in casa nel quartiere di Mosman Park a Perth. La famiglia era composta da una donna francese, dal suo compagno australiano e dai loro due figli adolescenti: Maiwenna Goasdoue, Jarrod Clune e i due figli, Leon e Otis. I bambini erano affetti da autismo. In casa sono stati trovati quattro corpi: anche i tre animali della famiglia sono stati uccisi. Sulla porta d’entrata dell’abitazione era affisso un cartello: «Non entrate. Chiamate la polizia». La famiglia. Sui suoi account social la madre aveva pubblicato foto che ritraevano una famiglia felice, in spiaggia o mentre festeggiavano compleanni con torte e candeline.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Mosman Park

Una coppia di Perth ha ucciso i loro due figli autistici, di 16 e 14 anni, e gli animali di casa prima di togliersi la vita.

Una tragedia nella casa di una famiglia di Seaford, in Australia.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mosman Park

Argomenti discussi: Australia, i genitori si uccidono con i due figli autistici: l'avviso sulla porta e l'addio silenzioso. Non entrate, chiamate la polizia; Non entrate. Chiamate la polizia: così due genitori hanno ucciso i figli autistici e si sono tolti la vita; Agenzia delle Entrate una e unica nel giudizio tributario: cosa significa nelle liti fiscali (Cassazione); Soli contro il mondo: l’omicidio-suicidio di una famiglia con figli autistici e quel grido d’aiuto (inascoltato).

«Non entrate. Chiamate la polizia»: così due genitori hanno ucciso i figli autistici e si sono tolti la vitaLa storia dall'Australia: in casa sono stati trovati quattro corpi. Anche i tre animali della famiglia sono stati uccisi. Sulla porta d'entrata dell'abitazione era affisso un cartello ... open.online

Australia, i genitori si uccidono con i due figli autistici: l'avviso sulla porta e l'addio silenzioso. «Non entrate, chiamate la polizia»Senza vita anche gli animali della casa in un sobborgo di Perth ... msn.com

Avevano lasciato davanti alla porta di casa un cartello con la scritta "non entrate, chiamate la polizia" per evitare che chiunque bussasse alla loro porta si trovasse davanti la scena di un'intera famiglia senza vita In due lettere lasciate in casa, i due coniugi han facebook

Chiamate insistenti, offerte poco chiare e, in alcuni casi, vere e proprie truffe. Negli ultimi mesi sono entrate in vigore nuove misure per arginare l’assalto delle telefonate indesiderate. Funzionano davvero Puntata di @siamonoitv2000 alle su #TV2000. Con x.com