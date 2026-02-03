Genitori uccidono i due figli autistici e poi si suicidano Il biglietto di addio | avevano perso il sostegno per la disabilità

Una tragedia nella casa di una famiglia di Seaford, in Australia. I genitori, Jarrod e Maiwenna, hanno ucciso i loro due figli autistici e poi si sono tolti la vita. Sul tavolo è stato trovato un biglietto in cui spiegavano di aver perso il sostegno per la disabilità e di non riuscire più a reggere la situazione. Ora, la comunità si interroga su cosa abbia portato a questa immane tragedia.

Una casa, quattro cadaveri. Si tratta di Jarrod Clune, 50 anni, sua moglie Maiwenna Goasdoue, 49 anni, e i loro due figli adolescenti Leon, 16 anni e Otis, 14. Come riporta il Daily Mail, la tragica scoperta che ha sconvolto l'Australia sarebbe il frutto non di un tentativo di rapina finito male, ma di un omicidio-suicidio messo in atto proprio dai coniugi Clune a Perth. Entrambi i figli erano affetti da autismo grave non verbale, e venivano seguiti da un'assistente sociale che, non sentendoli all'ora concordata si è preoccupata e alle 8:15 del mattino ha chiamato i soccorsi. Stando ai suoi racconti, arrivata come da prassi a casa Clune, avrebbe trovato un biglietto con scritto «Non entrare» insieme alle istruzioni per chiamare i servizi di emergenza. 🔗 Leggi su Leggo.it

Una coppia di Perth ha ucciso i loro due figli autistici, di 16 e 14 anni, e gli animali di casa prima di togliersi la vita.

Genitori uccidono i due figli autistici e poi si suicidano. Il biglietto di addio: avevano perso il sostegno per la disabilitàUna casa, quattro cadaveri. Si tratta di Jarrod Clune, 50 anni, sua moglie Maiwenna Goasdoue, 49 anni, e i loro due figli adolescenti Leon, 16 anni e ... msn.com

I figli autistici hanno problemi a scuola, genitori li uccidono e si tolgono la vita: Si sentivano soliUna coppia di Perth, in Australia, ha ucciso i due figli di 16 e 14 anni insieme ai loro animaletti, due cani e un gatto, per poi togliersi la vita ... fanpage.it

