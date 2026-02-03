I figli autistici hanno problemi a scuola genitori li uccidono e si tolgono la vita | Si sentivano soli

Una coppia di Perth ha ucciso i loro due figli autistici, di 16 e 14 anni, e gli animali di casa prima di togliersi la vita. I genitori, che si sentivano soli, hanno deciso di mettere fine a tutto in un gesto drammatico. La polizia ha trovato la scena questa mattina, lasciando dietro un dolore immenso.

Una coppia di Perth, in Australia, ha ucciso i due figli di 16 e 14 anni insieme ai loro animaletti, due cani e un gatto, per poi togliersi la vita. I due minori avevano un autismo grave non verbale.

