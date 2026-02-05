Migranti in Albania come recuperare gli 800 milioni PIAZZA LIBERTA’ ritorna giovedì 5 febbraio 2026

Stasera alle 20.30 torna PIAZZA LIBERTÀ, il programma di approfondimento di Armando Manocchia. La puntata si concentra sui centri per migranti in Albania, dove vengono gestiti circa 800 posti. La domanda più concreta è come recuperare gli 800 milioni di euro investiti finora. Il talk si propone di fare il punto sulla situazione e sulle possibili soluzioni, con interventi di esperti e testimonianze sul campo.

Centri per migranti in Albania: 800 milioni per 800 posti! PIAZZA LIBERTÀ, il programma di informazione e approfondimento ideato e condotto da Armando Manocchia, ritorna questa sera, giovedì 5 febbraio 2026 alle 20,30 sul canale https:rumble.comcPiazzaLiberta In questa puntata si parlerà del denaro sprecato per un progetto della fiera dell'assurdo, ovvero dei CENTRI PER MIGRANTI. Migranti in Albania, Meloni rinnova lo spreco: nuovo accordo col resort 5 stelle per gli agenti. Ecco quanto costaAlla fine di una consultazione preliminare di mercato conclusa a fine dicembre, a spuntarla è stata la stessa struttura che già due anni fa si era aggiudicata l'appalto, ovvero il 'Rafaelo Resort' ... Centri migranti in Albania, Renzi e Conte: «18 milioni per il resort degli impiegati all'estero». Piantedosi replica: «La spesa è di 80 euro al giorno»Il ministro dell'Interno risponde alle polemiche dopo il rinnovo del contratto con il resort scelto per ospitare di impiegati e forze dell'ordine in missione in Albania: «Forse dovremmo ospitare i nos ... Nonostante i centri per migranti in Albania siano finora rimasti pressoché vuoti e l'operazione non abbia prodotto i risultati sperati, il governo italiano continua a puntare sul Protocollo Roma-Tirana

