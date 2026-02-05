L’attivista iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, si trova di nuovo in carcere da quasi due mesi. Da tre giorni ha deciso di iniziare uno sciopero della fame per protestare contro le condizioni della sua detenzione. La sua situazione desta preoccupazione tra chi la sostiene e la critica in Iran.

L’attivista per i diritti umani, 53 anni, chiede di poter “effettuare telefonate, ricevere visite e contattare i suoi avvocati in Iran”, ha dichiarato Chirinne Ardakani, che lavora a Parigi. L’ultima telefonata alla famiglia risale al 14 dicembre, e i familiari hanno saputo dello sciopero della fame da un detenuto appena scarcerato, ha precisato Ardakani. Era stata arrestata prima dell’inizio, alla fine di dicembre, di un’ondata di proteste antigovernative repressa nel sangue dalle autorità. Secondo i sostenitori di Mohammadi, il divieto di effettuare telefonate è un tentativo di metterla a tacere. 🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - L’iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, è in sciopero della fame

Approfondimenti su Narges Mohammadi

Narges Mohammadi, attivista iraniana e Premio Nobel per la Pace, è stata arrestata durante una cerimonia funebre a Mashhad.

Narges Mohammadi, premiata con il Nobel per la Pace nel 2023, è una figura di spicco nel movimento per i diritti delle donne e la resistenza civile in Iran.

