napoli lang emergono i retroscena sulla rottura con conte

Le polemiche sull’addio di Noa Lang al Napoli non si placano. Nuovi dettagli emergono sui motivi della rottura con l’allenatore Conte. La trattativa tra le parti si è interrotta, lasciando i tifosi senza risposte chiare. Nel frattempo, il club cerca di gestire i commenti e le voci che si susseguono sui social e sui media.

Non si spengono le polemiche attorno all’addio di Noa Lang al Napoli. Le dichiarazioni rilasciate dall’esterno olandese continuano a far discutere e l’edizione odierna de Il Mattino prova a fare chiarezza sui retroscena che hanno portato alla separazione. Secondo il quotidiano, la decisione di interrompere il rapporto dopo pochi mesi dal suo arrivo estivo sarebbe maturata direttamente in panchina, con il pieno sostegno dell’area mercato. L’allenatore avrebbe tentato di coinvolgere Lang nel proprio progetto tecnico e mentale, ma senza ottenere le risposte attese dal giocatore. “La cessione di Lang dopo pochi mesi dal suo arrivo in estate è stata una scelta di Conte, ovviamente appoggiata da chi si occupa di mercato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

ang non arretra: “Sono andato via per Conte” Parole secche, dirette, destinate a far rumore. Noa Lang torna a parlare del Napoli e lo fa senza filtri: "Napoli Sono andato via per Conte. È chiaro. Un giorno si saprà tutto, ora sono sotto contratto." Una dichiarazio facebook

