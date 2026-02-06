No Silvia Salis no party La sindaca di Genova regala la festa al marito a Palazzo Ducale

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha deciso di organizzare una festa per il marito a Palazzo Ducale, senza coinvolgere il pubblico o altri ospiti. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, con molti che commentano la scelta come un segnale di intimità familiare. Sotto i portici del centro storico, alcuni cittadini hanno scherzato sulla loro definizione “No Salis, no party”, osservando che la festa si è svolta in modo riservato e senza grandi clamori.

Sotto i portici del centro storico, i genovesi hanno trovato una definizione fulminante per l'eclettica sindaca: No Salis, no party. In fondo, una sorta di rivoluzione per una città riservata, che non ama troppo la mondanità. È che, con l'arrivo dell'outsider, la martellista venuta da Roma, i costumi si sono dovuti adeguare in fretta al "power dressing". Il nuovo corso nella città della Lanterna ha una data simbolica: settembre 2025, il quarantesimo compleanno della prima cittadina, poco più di tre mesi dopo il suo trionfale insediamento a Palazzo Tursi. La neo sindaca decide allora la prima "innovazione", sicuramente il timbro del suo mandato, e affitta il Palazzo della Borsa per organizzare la festa di compleanno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

