No Silvia Salis no party La sindaca di Genova regala la festa al marito a Palazzo Ducale

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha deciso di organizzare una festa per il marito a Palazzo Ducale, senza coinvolgere il pubblico o altri ospiti. La notizia ha fatto rapidamente il giro della città, con molti che commentano la scelta come un segnale di intimità familiare. Sotto i portici del centro storico, alcuni cittadini hanno scherzato sulla loro definizione “No Salis, no party”, osservando che la festa si è svolta in modo riservato e senza grandi clamori.

Sotto i portici del centro storico, i genovesi hanno trovato una definizione fulminante per l'eclettica sindaca: No Salis, no party. In fondo, una sorta di rivoluzione per una città riservata, che non ama troppo la mondanità. È che, con l'arrivo dell'outsider, la martellista venuta da Roma, i costumi si sono dovuti adeguare in fretta al "power dressing". Il nuovo corso nella città della Lanterna ha una data simbolica: settembre 2025, il quarantesimo compleanno della prima cittadina, poco più di tre mesi dopo il suo trionfale insediamento a Palazzo Tursi. La neo sindaca decide allora la prima "innovazione", sicuramente il timbro del suo mandato, e affitta il Palazzo della Borsa per organizzare la festa di compleanno. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - “No Silvia Salis, no party”. La sindaca di Genova regala la festa al marito a Palazzo Ducale Approfondimenti su Silvia Salis Palazzo Ducale celebra i 20 anni di un film del marito della sindaca Salis: è polemica A Genova il 17 febbraio si accende di polemiche l’evento al Palazzo Ducale che celebra i 20 anni del film “Notte prima degli esami”. Palazzo Ducale celebra i 20 anni di un film di Fausto Brizzi (marito della sindaca Salis): è polemica A Genova, l’evento per i 20 anni di “Notte prima degli esami” ha scatenato polemiche. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Silvia Salis Argomenti discussi: Scritte 'no vax', contro Salis ed educazione sessuo-affettiva nelle scuole; La giunta Salis nega le autorizzazioni al circo Orfei: A Genova stop agli spettacoli con animali; Scritte no vax e contro l'educazione sessuo-affettiva su tre scuole dell'infanzia; Silvia Salis: Ice alle Olimpiadi? Sono d’accordo con Sala, una presenza che non gradiamo. Genova, no Silvia Salis, no party. La sindaca fa la festa al marito a Palazzo DucaleSotto i portici del centro storico, i genovesi hanno trovato una definizione fulminante per l’eclettica sindaca: No Salis, no party. In fondo, ... iltempo.it Scritte 'no vax', contro Salis ed educazione sessuo-affettiva nelle scuoleIndaga la Digos, la sindaca: Atto vile. La strada intrapresa è quella giusta. Parlare di educazione in senso più ampio, significa costruire strumenti di comprensione, spirito critico e rispetto recip ... genovatoday.it Scritte minatorie contro la sindaca Silvia Salis sui muri di alcune scuole di Genova facebook Solidarietà alla collega sindaca Silvia Salis per questi attacchi inaccettabili. Chi ha scritto quelle parole dimostra di non sapere cosa sia stato davvero il nazismo, strumentalizzando una delle pagine più tragiche della nostra storia in modo vergognoso. Difende x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.