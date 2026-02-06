No ai farmaci israeliani Quella deriva antisemita del Pd che Elly non può frenare

Da iltempo.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione di alcuni esponenti del Partito Democratico di opporsi all’uso di farmaci israeliani ha scatenato polemiche e critiche. Alcuni parlamentari hanno espresso pubblicamente il loro rifiuto, alimentando tensioni nel dibattito politico. La posizione ha diviso anche gli alleati, mentre la ministra Elly Schlein si è trovata a dover gestire le reazioni e le accuse di antisemitismo. La vicenda mette in evidenza come certe scelte possano facilmente scivolare in ambiti più delicati.

Esiste una specie umana particolarmente pericolosa: gli utili idioti. Non sono cattivi nel midollo, ma la loro cecità ideologica li rende perfetti strumenti al servizio del male. In Italia, oggi, l'esempio più grottesco e vergognoso è il Comune di Monza, amministrato dal centrosinistra con l'impronta PD-LabMonza. Il consiglio comunale ha approvato una mozione che «invita» le farmacie comunali - controllate da FarmaCom, società al 95% pubblica - a sospendere progressivamente ogni farmaco prodotto in Israele, partendo dal gigante Teva Pharmaceutical. Non si tratta di un'azione mirata contro singole aziende accusate di qualcosa di specifico: è un boicottaggio totale, indiscriminato, su medicinali essenziali per la vita quotidiana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

no ai farmaci israeliani quella deriva antisemita del pd che elly non pu242 frenare

© Iltempo.it - “No ai farmaci israeliani”. Quella deriva antisemita del Pd che Elly non può frenare

Approfondimenti su No ai farmaci israeliani

In Onda, Paolo Mieli imbarazza Elly Schlein e Pd: "Quella sceneggiata"

Durante la puntata di domenica 11 gennaio di In Onda su La7, Paolo Mieli ha criticato Elly Schlein e il Partito Democratico, invitandoli a accelerare i processi decisionali del centrosinistra.

Sfregio alla sinagoga e alla targa di un bambino vittima del terrorismo. Il centrodestra: “La deriva antisemita dilaga”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su No ai farmaci israeliani

Argomenti discussi: No ai farmaci israeliani, il consiglio Comunale di Monza lancia il boicottaggio; Monza boicotta Israele: niente medicine israeliane nelle farmacie comunali; No ai prodotti Teva. Il consiglio comunale di Monza invita a bandire i farmaci israeliani; Il no di Monza all'israeliana Teva. Storia del boicottaggio più autolesionista e velleitario di sempre.

no ai farmaci israelianiNo ai prodotti Teva. Il consiglio comunale di Monza invita a bandire i farmaci israelianiNon un divieto, ma un meno impegnativo invito a non vendere i farmaci di provenienza israeliana, tra i quali quelli di Teva, multinazionale con quattro stabilimenti in Italia, tre in Lombardia. La pre ... rainews.it

no ai farmaci israelianiIl no di Monza all'israeliana Teva. Storia del boicottaggio più autolesionista e velleitario di sempreMessa al bando dal comune la vendita dei prodotti farmaceutici dell’azienda presente in Italia da 30 anni. Il sindaco Paolo Pilotto a Huffpost: ... huffingtonpost.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.