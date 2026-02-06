No ai farmaci israeliani Quella deriva antisemita del Pd che Elly non può frenare

La decisione di alcuni esponenti del Partito Democratico di opporsi all’uso di farmaci israeliani ha scatenato polemiche e critiche. Alcuni parlamentari hanno espresso pubblicamente il loro rifiuto, alimentando tensioni nel dibattito politico. La posizione ha diviso anche gli alleati, mentre la ministra Elly Schlein si è trovata a dover gestire le reazioni e le accuse di antisemitismo. La vicenda mette in evidenza come certe scelte possano facilmente scivolare in ambiti più delicati.

Esiste una specie umana particolarmente pericolosa: gli utili idioti. Non sono cattivi nel midollo, ma la loro cecità ideologica li rende perfetti strumenti al servizio del male. In Italia, oggi, l'esempio più grottesco e vergognoso è il Comune di Monza, amministrato dal centrosinistra con l'impronta PD-LabMonza. Il consiglio comunale ha approvato una mozione che «invita» le farmacie comunali - controllate da FarmaCom, società al 95% pubblica - a sospendere progressivamente ogni farmaco prodotto in Israele, partendo dal gigante Teva Pharmaceutical. Non si tratta di un'azione mirata contro singole aziende accusate di qualcosa di specifico: è un boicottaggio totale, indiscriminato, su medicinali essenziali per la vita quotidiana.

