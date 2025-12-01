Sfregio alla sinagoga e alla targa di un bambino vittima del terrorismo Il centrodestra | La deriva antisemita dilaga

Secoloditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state cancellate le scritte sui muri della sinagoga Beth Michael di via Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma, ma resta l’indignazione del mondo della politica nel centrodestra. Anche se l’Ama e l’ufficio Decoro di Roma Capitale hanno ripulito la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, come ha spiegato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, si tratta di “un grave atto di antisemitismo che si aggiunge alle numerose e preoccupanti manifestazioni di violenza e intolleranza delle ultime settimane e degli ultimi giorni. Questa azione indegna non colpisce solamente la Comunità Ebraica di Roma, alla quale va la mia più totale solidarietà, ma lacera i sentimenti di concordia e di convivenza dell’intera comunità nazionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

sfregio alla sinagoga e alla targa di un bambino vittima del terrorismo il centrodestra la deriva antisemita dilaga

© Secoloditalia.it - Sfregio alla sinagoga e alla targa di un bambino vittima del terrorismo. Il centrodestra: “La deriva antisemita dilaga”

Altre letture consigliate

sfregio sinagoga targa bambinoScritte choc sulla sinagoga: "Ripresi dalle telecamere", caccia a due incappucciati - L'ennesimo sfregio inaccettabile che dimostra un clima di emergente antisemitismo. iltempo.it scrive

sfregio sinagoga targa bambinoScritte pro Pal sulla sinagoga a Roma, lo sfregio sui muri a Monteverde. I due incappucciati ripresi nella notte – Il video - Il sindaco Gualtieri: «Gesto infame che offende l'intera città». Da open.online

sfregio sinagoga targa bambinoVandalizzata la sinagoga di Roma: imbrattata la targa dedicata al bambino vittima del terrorismo palestinese - È accaduto nel quartiere Montevederde della Capitale. Riporta today.it

sfregio sinagoga targa bambinoRoma, la sinagoga di Monteverde vandalizzata con scritte pro-Pal. Caccia a due sospetti ripresi dalle telecamere - Il presidente della Comunità ebraica della capitale: “Gesto che oltraggia”. Si legge su quotidiano.net

sfregio sinagoga targa bambinoRoma, vandalizzata la sinagoga di Monteverde. Esplode l'antisemitismo: lo sfregio della vergogna - Le violenze ai danni degli ebrei secondo le recenti ... Scrive iltempo.it

sfregio sinagoga targa bambinoVandalizzata la sinagoga a Monteverde. Lo sfregio contro gli ebrei a Roma - Sull'edificio sono apparse scritte "Monteverde antisionista e anti fascista" e "Palestina libera". Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sfregio Sinagoga Targa Bambino