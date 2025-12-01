Sfregio alla sinagoga e alla targa di un bambino vittima del terrorismo Il centrodestra | La deriva antisemita dilaga
Sono state cancellate le scritte sui muri della sinagoga Beth Michael di via Villa Pamphili, nel quartiere Monteverde vecchio di Roma, ma resta l’indignazione del mondo della politica nel centrodestra. Anche se l’Ama e l’ufficio Decoro di Roma Capitale hanno ripulito la targa dedicata a Stefano Gaj Taché, come ha spiegato il ministro della Cultura Alessandro Giuli, si tratta di “un grave atto di antisemitismo che si aggiunge alle numerose e preoccupanti manifestazioni di violenza e intolleranza delle ultime settimane e degli ultimi giorni. Questa azione indegna non colpisce solamente la Comunità Ebraica di Roma, alla quale va la mia più totale solidarietà, ma lacera i sentimenti di concordia e di convivenza dell’intera comunità nazionale”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
