robinio vaz a marsiglia si leccano i baffi per la plusvalenza nessuno si lamenta per la cessione del francese alla roma per 25 milioni

Robinio Vaz, al momento a Marsiglia si leccano i baffi per la cessione del calciatore che a febbraio compirà 19 anni. Pare che sia lui il colpo di mercato della Roma che ha ricevuto porte in faccia per Zirkzee e per ora ha ricevuto solo nì da Raspadori che continua a nicchiare e sogna il Napoli. Il club dei Friedkin a questo punto ha virato sul diciottenne attaccante francese Robinio Paz che il Marsiglia ha acquistato un anno e mezzo fa dal Souchaux per 25mila euro. Quest’anno ha giocato 373 minuti, ha 14 presenze, quattro gol e due assist. In Italia se ne parla come di un fenomeno, in Francia decisamente meno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

