robinio vaz a marsiglia si leccano i baffi per la plusvalenza nessuno si lamenta per la cessione del francese alla roma per 25 milioni

Robinio Vaz, giovane talento del Marsiglia, sta attirando l'attenzione per la sua cessione alla Roma, valutata 25 milioni di euro. Nessuna lamentela tra i tifosi francesi, che sembrano soddisfatti dell'affare. A febbraio, Vaz compirà 19 anni e già si parla di una plusvalenza significativa per il club transalpino, evidenziando le potenzialità del calciatore e le strategie di mercato delle due squadre.
Robinio Vaz, al momento a Marsiglia si leccano i baffi per la cessione del calciatore che a febbraio compirà 19 anni. Pare che sia lui il colpo di mercato della Roma che ha ricevuto porte in faccia per Zirkzee e per ora ha ricevuto solo nì da Raspadori che continua a nicchiare e sogna il Napoli. Il club dei Friedkin a questo punto ha virato sul diciottenne attaccante francese Robinio Paz che il Marsiglia ha acquistato un anno e mezzo fa dal Souchaux per 25mila euro. Quest’anno ha giocato 373 minuti, ha 14 presenze, quattro gol e due assist. In Italia se ne parla come di un fenomeno, in Francia decisamente meno. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Romano: "La #Roma sta lavorando per chiudere col #Marsiglia l'operazione Robinio Vaz. Balzaretti è da poco passato al Marsiglia e sta aiutando nella buona riuscita dell'operazione. Affare da 25 milioni di euro bonus compresi, è probabile che si possa chiu
Come scrive Il Messaggero, il nome di Robinio Vaz è sempre più caldo per la Roma. Dopo l'addio quasi definitivo alla pista Zirkzee, i giallorossi stanno insistendo per il talento del Marsiglia. I rapporti con i francesi sono ottimi, ancora di più con il loro ds Be
